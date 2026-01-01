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    Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF 62950720 | Kärcher

    Container mare din plastic galben, înconjurat de o structură metalică, cu capac roșu și etichetă pe lateral.

    Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF

    Cod produs: 6.295-072.0

    Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.
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