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    Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF 62954220 | Kärcher

    Butoi albastru Kärcher RM 31 cu etichetă pe partea frontală, plasat pe un fundal alb.

    Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF

    Cod produs: 6.295-422.0

    Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.
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