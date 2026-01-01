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    Recipient de detergent Kärcher RM 31, galben, cu etichetă alb-negru pe partea frontală.

    Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF

    Cod produs: 6.295-069.0

    Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.
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