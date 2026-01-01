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Țară: România
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Garanție de 2 ani
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Cod produs: 6.295-584.0Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.
Dimensiunea ambalajului (l)
2.5
Unitate ambalare (Bucată)
4
Valoare pH
14
Greutate cu ambalaj (kg)
3.1
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare