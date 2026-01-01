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Țară: România
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Cod produs: 6.295-113.0Solutie acida pentru curatarea cu inalta presiune, pentru domeniul sanitar. Indeparteaza depunerile de calcar, rugina, pete de la bere si lapte precum si grasime si albumina. Foarte bun pentru curatarea interioara a rezervoarelor in domeniul alimentar.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Greutate (kg)
10.9
Greutate cu ambalaj (kg)
11.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare