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    Recipientă de detergent Kärcher RM 25, de culoare roșie, cu etichetă albă și detalii despre produs.

    Solutie de curatare acida RM 25 ASF

    Cod produs: 6.295-113.0

    Solutie acida pentru curatarea cu inalta presiune, pentru domeniul sanitar. Indeparteaza depunerile de calcar, rugina, pete de la bere si lapte precum si grasime si albumina. Foarte bun pentru curatarea interioara a rezervoarelor in domeniul alimentar.
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