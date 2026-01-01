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    Solutie de curatare acida RM 25 ASF 62955880 Karcher | Kärcher

    Recipient negru de detergent Kärcher PressurePro, capac galben, etichetă cu detalii despre produs și imagini industriale.

    Solutie de curatare acida RM 25 ASF

    Cod produs: 6.295-588.0

    Solutie acida pentru curatarea cu inalta presiune, pentru domeniul sanitar. Indeparteaza depunerile de calcar, rugina, pete de la bere si lapte precum si grasime si albumina. Foarte bun pentru curatarea interioara a rezervoarelor in domeniul alimentar.
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