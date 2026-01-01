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    Recipient de detergent Kärcher RM 55, verde, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Solutie de curatare activa, neutra RM 55 ASF

    Cod produs: 6.295-090.0

    Concentrat lichid universal, pentru curatare blanda, cu inalta presiune, pentru utilizarea in cazul petelor grosiere de ulei si grasime si a contaminarii cauzate de emisiile poluante. Ideal pentru curatarea fatadelor si pentru curatarea suprafetelor sensibile.
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