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Țară: România
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Cod produs: 6.295-579.0Concentrat lichid universal, pentru curatare blanda, cu inalta presiune, pentru utilizarea in cazul petelor grosiere de ulei si grasime si a contaminarii cauzate de emisiile poluante. Ideal pentru curatarea fatadelor si pentru curatarea suprafetelor sensibile.
Dimensiunea ambalajului (l)
2.5
Unitate ambalare (Bucată)
4
Valoare pH
10
Greutate (kg)
2.5
Greutate cu ambalaj (kg)
2.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
129 x 127 x 300
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare