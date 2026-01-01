☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Solutie de curatare activa, pudra RM 80 ASF Karcher | Kärcher

    Sac alb de detergent Kärcher, cu etichetă neagră și albă, pe fundal alb.

    Solutie de curatare activa, pudra RM 80 ASF ␍

    Cod produs: 6.295-237.0

    Pudra extrem de concentrata, solubila in apa si care poate fi stropita, avand un parfum proaspat. Dizolva uleiul, grasimea si petele de la emisii, este eficienta la orice intervaluri de temperatura, are actiune blanda.
    Solicită o ofertă