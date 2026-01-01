Solutie de curatare activa, pudra RM 80 ASF Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-237.0Pudra extrem de concentrata, solubila in apa si care poate fi stropita, avand un parfum proaspat. Dizolva uleiul, grasimea si petele de la emisii, este eficienta la orice intervaluri de temperatura, are actiune blanda.
Dimensiunea ambalajului (kg)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
10.9
Greutate (kg)
20
Greutate cu ambalaj (kg)
20.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
750 x 450 x 120
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare