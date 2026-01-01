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    Detergent 753 10 L ** 62950820 Karcher | Kärcher

    Recipientă de detergent Kärcher RM 753, culoare portocalie, etichetă cu text și simboluri, capac alb.

    Solutie de curatare pentru gresie ceramica fina RM 753 ASF

    Cod produs: 6.295-082.0

    Solutie de curatare speciala pentru toate tipurile de gresie ceramica fina. Dizolva foarte bine petele de ulei, grasime si minerale. Nu afecteaza proprietatile anti-alunecare ale gresiei. Nu contine tenside si se separa usor.
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