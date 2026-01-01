Detergent 753 10 L ** 62950820 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-082.0Solutie de curatare speciala pentru toate tipurile de gresie ceramica fina. Dizolva foarte bine petele de ulei, grasime si minerale. Nu afecteaza proprietatile anti-alunecare ale gresiei. Nu contine tenside si se separa usor.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
11
Greutate (kg)
11.3
Greutate cu ambalaj (kg)
12.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Garanția Legală
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare