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    Solutie de sablat, dura 62955650 Karcher | Kärcher

    Sac alb cu etichetă Kärcher, conținând material pentru curățarea suprafețelor de lemn.

    Solutie de sablat, dura

    Cod produs: 6.295-565.0

    Cu o marima a granulelor de 0,25 - 1,4 mm este extrem de eficient pentru otel, granita, beton poros si beton spalat. Potrivit chiar si pentru lucrari de dezruginire si delacuire percum si pentru indepartarea grafiti-ului.
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