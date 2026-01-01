Solutie de sablat, dura 62955650 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-565.0Cu o marima a granulelor de 0,25 - 1,4 mm este extrem de eficient pentru otel, granita, beton poros si beton spalat. Potrivit chiar si pentru lucrari de dezruginire si delacuire percum si pentru indepartarea grafiti-ului.
Dimensiunea ambalajului (kg)
25
Unitate ambalare (Bucată)
1
Greutate cu ambalaj (kg)
25.2
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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