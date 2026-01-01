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    Solutie de uscare rapida pentru spalatorii RM 833 62953910 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 833, albastru, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Solutie de uscare rapida pentru spalatorii RM 833

    Cod produs: 6.295-391.0

    Spray special pentru grabirea uscarii pentru spalari fara aparat de uscare prin suflare. Permite scurgerea apei pe suprafete mari si se usuca fara puncte si dare. Adecvat si pentru aparate de curatare sub inalta presiune.
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