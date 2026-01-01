Solutie de uscare rapida pentru spalatorii RM 833 62953910 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-391.0Spray special pentru grabirea uscarii pentru spalari fara aparat de uscare prin suflare. Permite scurgerea apei pe suprafete mari si se usuca fara puncte si dare. Adecvat si pentru aparate de curatare sub inalta presiune.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
12
Greutate (kg)
20.5
Greutate cu ambalaj (kg)
21.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 240 x 390
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare