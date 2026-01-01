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    Solutie dezinfectanta RM 735, 5 L | Kärcher

    Recipient cu lichid dezinfectant Kärcher RM 735, etichetă alb-negru, capac alb, fundal alb.

    Solutie dezinfectanta RM 735, 5 L

    Cod produs: 6.295-597.0

    Dezinfectant neutru. Are un efect bactericid, fungicid și parțial virucid (de exemplu, hepatita B). Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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