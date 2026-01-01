Detergent camioane, alcalin, RM 805 ASF, fara NTA 62955500 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-550.0Solutie pentru prespalare, pentru spalatoriile cu perii si aparate de curatare cu inalta presiune, asigura indepartarea celor mai dure murdariri precum solutii gresare, funingine, ulei, catran, resturi de insecte si straturi de fum de pe toate tipurile de autoutilitare. Fara NTA.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate (kg)
21.4
Greutate cu ambalaj (kg)
22.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
250 x 230 x 420
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare