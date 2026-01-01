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    Detergent camioane, alcalin, RM 805 ASF, fara NTA 62955500 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 805, albastru, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Solutie pentru curatarea camioanelor, alcalina, RM 805 ASF, fara NTA

    Cod produs: 6.295-550.0

    Solutie pentru prespalare, pentru spalatoriile cu perii si aparate de curatare cu inalta presiune, asigura indepartarea celor mai dure murdariri precum solutii gresare, funingine, ulei, catran, resturi de insecte si straturi de fum de pe toate tipurile de autoutilitare. Fara NTA.
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