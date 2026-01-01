Solutie pentru curatarea pieselor Extra RM 63 ASF, pudra 62952550 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-255.0Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete precum uleiuri, grasime, vopsea, funingine etc. Pentru curatarea pieselor care nu sunt sensibile la substante alcaline, precum motoare, cutii de viteze, piese metalice, piese turnate etc.
Dimensiunea ambalajului (kg)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13.2
Greutate (kg)
20
Greutate cu ambalaj (kg)
20.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
750 x 450 x 120
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Garanția Legală
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare