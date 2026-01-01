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    Solutie pentru curatarea pieselor Extra RM 63 ASF, pudra 62952550 | Kärcher

    Sac alb mare cu etichetă pe partea superioară, plasat pe o suprafață albă.

    Solutie pentru curatarea pieselor Extra RM 63 ASF, pudra

    Cod produs: 6.295-255.0

    Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete precum uleiuri, grasime, vopsea, funingine etc. Pentru curatarea pieselor care nu sunt sensibile la substante alcaline, precum motoare, cutii de viteze, piese metalice, piese turnate etc.
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