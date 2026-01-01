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    Recipient alb de detergent Kärcher PartsPro Professional PC Bio 10, etichetă cu imagine de curățare piese.

    Solutie pentru curatarea pieselor PC Bio 10

    Cod produs: 6.295-260.0

    Agent de curatare activ biologic, pe baza de apa, cu pH neutru, bland cu pielea si fara solventi. Se recomanda in special pentru ateliere si companii de service care doresc sa indeparteze petele de ulei, grasime si funingine de pe piese.
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