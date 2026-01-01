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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-260.0Agent de curatare activ biologic, pe baza de apa, cu pH neutru, bland cu pielea si fara solventi. Se recomanda in special pentru ateliere si companii de service care doresc sa indeparteze petele de ulei, grasime si funingine de pe piese.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
7
Greutate (kg)
20.3
Greutate cu ambalaj (kg)
21
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare