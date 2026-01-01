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    Recipient alb de detergent Kärcher PartsPro PC Bio 20, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Solutie pentru curatarea pieselor PC Bio 20

    Cod produs: 6.295-261.0

    Detergent activ biologic, pe baza de apa, cu pH neutru, bland cu pielea si fara solventi. Este ideal pentru curatarea metalelor sensibile, ex. aluminiu, argint, titan etc. pentru indepartarea uleiului, grasimii si a altor murdarii.
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