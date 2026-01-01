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Țară: România
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Cod produs: 6.295-261.0Detergent activ biologic, pe baza de apa, cu pH neutru, bland cu pielea si fara solventi. Este ideal pentru curatarea metalelor sensibile, ex. aluminiu, argint, titan etc. pentru indepartarea uleiului, grasimii si a altor murdarii.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
20
Greutate cu ambalaj (kg)
21.5
Caracteristici
Informații produs
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