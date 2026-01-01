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    Solutie pentru curatarea pieselor RM 39 ASF 62954240 Karcher | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 39 pe partea frontală, într-un cadru simplu.

    Solutie pentru curatarea pieselor RM 39 ASF

    Cod produs: 6.295-424.0

    Agent de curatare si degresare, bland, care indeparteaza eficient petele de ulei, grasime si funingine de pe piesele metalice si ofera protectie temporara impotriva coroziunii.
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