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    Solutie pentru curatarea pieselor RM 39 ASF 62951650 Karcher | Kärcher

    Recipientă galbenă de detergent Kärcher RM 39, cu etichetă alb-negru, capac alb, pe fundal alb.

    Solutie pentru curatarea pieselor RM 39 ASF

    Cod produs: 6.295-165.0

    Agent de curatare si degresare, bland, care indeparteaza eficient petele de ulei, grasime si funingine de pe piesele metalice si ofera protectie temporara impotriva coroziunii.
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