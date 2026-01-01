Solutie pentru indepartarea cerii RM 36 62954230 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-423.0Solutie pentru indepartarea cerii; indeparteaza cu grija straturile de ceara de protectie si reziduurile de grasime de pe suprafetele acoperite cu lac. Utilizabil cu aparatele de curatare cu inalta presiune.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Greutate (kg)
16
Greutate cu ambalaj (kg)
18.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
255 x 230 x 400
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare