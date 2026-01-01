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    Solutie pentru indepartarea cerii RM 36 62954230 Karcher | Kärcher

    Recipient metalic cu capac roșu și etichetă Kärcher RM 36, utilizat pentru soluții de curățare.

    Solutie pentru indepartarea cerii RM 36

    Cod produs: 6.295-423.0

    Solutie pentru indepartarea cerii; indeparteaza cu grija straturile de ceara de protectie si reziduurile de grasime de pe suprafetele acoperite cu lac. Utilizabil cu aparatele de curatare cu inalta presiune.
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