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    Solutie pentru indepartarea grasimilor si proteinelor RM 731 62954020 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 731, alb, cu etichetă detaliată și capac dublu.

    Solutie pentru indepartarea grasimilor si proteinelor RM 731

    Cod produs: 6.295-402.0

    Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete de grasime, proteine, ulei si funingine de pe podele, suprafete de lucru, masini etc. (in special recomandate pentru zonele de procesare a alimentelor). Usor de utilizat, actiune de curatare blanda. Curata fara a lasa reziduri.
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