Solutie pentru indepartarea grasimilor si proteinelor RM 731 62954020 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-402.0Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete de grasime, proteine, ulei si funingine de pe podele, suprafete de lucru, masini etc. (in special recomandate pentru zonele de procesare a alimentelor). Usor de utilizat, actiune de curatare blanda. Curata fara a lasa reziduri.
Dimensiunea ambalajului (l)
5
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate (kg)
5.5
Greutate cu ambalaj (kg)
5.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
190 x 140 x 250
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare