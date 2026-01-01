Solutie pentru indepartarea grasimilor si proteinelor RM 731 62954020 | Kärcher

Cod produs : 6.295-402.0

Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete de grasime, proteine, ulei si funingine de pe podele, suprafete de lucru, masini etc. (in special recomandate pentru zonele de procesare a alimentelor). Usor de utilizat, actiune de curatare blanda. Curata fara a lasa reziduri.