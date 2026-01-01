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    Detergent pentru urmele de roti si cauciuc RM 776, fara NTA 62955720 | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher BM 776 pe partea frontală, plasat pe un fundal alb.

    Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA

    Cod produs: 6.295-572.0

    Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.
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