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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
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Cod produs: 6.295-546.0Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate (kg)
21.3
Greutate cu ambalaj (kg)
22.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
280 x 240 x 430
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare