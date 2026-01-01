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    Recipientă mare cu detergent Kärcher RM 776, etichetă detaliată pe partea frontală.

    Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA

    Cod produs: 6.295-546.0

    Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.
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