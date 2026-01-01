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    Solutie pentru lustruirea autoturismelor Polish Plus RM 831 62951100 | Kärcher

    Recipient mare de detergent Kärcher Polish Plus RM 831, culoare portocalie, etichetă cu imaginea unui capot de mașină.

    Solutie pentru lustruirea autoturismelor Polish Plus RM 831

    Cod produs: 6.295-110.0

    Solutie de lustruire, pentru autoturisme, cu formula de ingrijire speciala pentru pastrarea pentru mai mult timp a cerii. Protejeaza vehiculele impotriva funinginii din trafic, a insectelor, a ploilor acide si a altor influente daunatoare ale mediului. Respecta VDA.
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