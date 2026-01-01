☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Solutie pentru lustruirea autoturismelor Polish Plus RM 831 62954270 | Kärcher

    Recipient de 10 litri cu soluție de lustruire Kärcher Polish Plus RM 831, etichetă albă cu imaginea unei mașini negre.

    Solutie pentru lustruirea autoturismelor Polish Plus RM 831

    Cod produs: 6.295-427.0

    Solutie de lustruire, pentru autoturisme, cu formula de ingrijire speciala pentru pastrarea pentru mai mult timp a cerii. Protejeaza vehiculele impotriva funinginii din trafic, a insectelor, a ploilor acide si a altor influente daunatoare ale mediului. Respecta VDA.
    Solicită o ofertă