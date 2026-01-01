Solutie pentru lustruirea autoturismelor Polish Plus RM 831 62954270 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-427.0Solutie de lustruire, pentru autoturisme, cu formula de ingrijire speciala pentru pastrarea pentru mai mult timp a cerii. Protejeaza vehiculele impotriva funinginii din trafic, a insectelor, a ploilor acide si a altor influente daunatoare ale mediului. Respecta VDA.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
4
Greutate (kg)
19.9
Greutate cu ambalaj (kg)
21.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 240 x 390
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare