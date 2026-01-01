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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-303.0Previne depunerile de calcar in aparatele de curatat sub inalta presiune, cu apa fierbinte. Noua formula ofera protectie imbunatatita impotriva formarii de calcar in serpentinele de incalzire (pana la 150ºC), precum si protectie integrata impotriva coroziunii pentru toate componentele masinii HDS care intra in contact cu apa.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
10.2
Greutate cu ambalaj (kg)
11
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
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