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    Solutie pentru protejarea masinii RM 110 ASF 62954880 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 110, galben, cu etichetă alb-negru.

    Solutie pentru protejarea masinii RM 110 ASF

    Cod produs: 6.295-488.0

    Previne depunerile de calcar in aparatele de curatat sub inalta presiune, cu apa fierbinte. Noua formula ofera protectie imbunatatita impotriva formarii de calcar in serpentinele de incalzire (pana la 150ºC), precum si protectie integrata impotriva coroziunii pentru toate componentele masinii HDS care intra in contact cu apa.
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