Solutie pentru protejarea masinii RM 110 ASF 62954880 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-488.0Previne depunerile de calcar in aparatele de curatat sub inalta presiune, cu apa fierbinte. Noua formula ofera protectie imbunatatita impotriva formarii de calcar in serpentinele de incalzire (pana la 150ºC), precum si protectie integrata impotriva coroziunii pentru toate componentele masinii HDS care intra in contact cu apa.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
20.3
Greutate cu ambalaj (kg)
21.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 250 x 420
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Domenii de utilizare