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    Solutie pentru spalare cu presiune mare RM 806 ASF | Kärcher

    Recipientă galbenă de detergent Kärcher RM 806, cu etichetă detaliată și imagini de utilizare pe partea frontală.

    Solutie pentru spalare cu presiune mare RM 806 ASF

    Cod produs: 6.295-406.0

    Detergent dizolvant de murdarie cu putere foarte mare indeparteaza cea mai dura mizerie adunata de pe strazi precum praf, ulei, substante gresante, insecte, rasina si noroi. Fara NTA ( Nitrilotriacetic acid).
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