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    Solutie pentru uscat cu luciu NANO RM 832 ASF 62953200 | Kärcher

    Butoi albastru Kärcher cu etichetă RM 832 Classic, utilizat pentru produse de curățare profesională.

    Solutie pentru uscat cu luciu NANO RM 832 ASF

    Cod produs: 6.295-320.0

    Ceara perle fluida cu particule speciale NANO pentru utilizarea in portale pentru spalarea masinilor, in portale stationare si cu aparate pentru curatat cu inalta presiune. Uscatorul cu luciu nano permite o rupere rapida si pe suprafata mare a filmului de apa, ceea ce duce la un rezultat de uscare foarte bun.
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