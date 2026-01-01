Solutie pentru uscat cu luciu NANO RM 832 ASF 62953200 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-320.0Ceara perle fluida cu particule speciale NANO pentru utilizarea in portale pentru spalarea masinilor, in portale stationare si cu aparate pentru curatat cu inalta presiune. Uscatorul cu luciu nano permite o rupere rapida si pe suprafata mare a filmului de apa, ceea ce duce la un rezultat de uscare foarte bun.
Dimensiunea ambalajului (l)
200
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
4
Greutate cu ambalaj (kg)
205
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare