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    Recipient spray Kärcher pentru îndepărtarea petelor, cu etichetă alb-negru și capac negru.

    Soluție universală pentru îndepărtarea petelor RM 769

    Cod produs: 6.295-490.0

    Soluție universală pentru îndepărtarea petelor nesolubile în apă de pe toate suprafețele textile și netextile rezistente la solvenți.
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