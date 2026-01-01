Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-490.0Soluție universală pentru îndepărtarea petelor nesolubile în apă de pe toate suprafețele textile și netextile rezistente la solvenți.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Unitate ambalare (Bucată)
8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare