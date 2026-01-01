Serviciu de iarnă
Program complet pentru combaterea gheții și zăpezii – vehiculele noastre robuste, fiabile și puternice pentru serviciul de iarnă, cu până la 129 CP (95 kW), fac față cu brio oricărei provocări.
Soluțiile Kärcher pentru aplicații municipale oferă răspunsul potrivit pentru orice cerință: fie că este vorba de gheață și zăpadă, întreținerea spațiilor verzi sau aplicații speciale, precum și măturare și aspirare.
Fie că este vorba de frezare, curățare sau măturare a zăpezii, fie că trebuie răspândit nisip, pietriș sau soluție salină, poți conta pe autoutilitarele noastre compacte, puternice și manevrabile în orice condiții meteorologice. Datorită tracțiunii integrale și celor patru roți de dimensiuni egale, aderența este excelentă chiar și în condiții de iarnă. Controlul limitei de încărcare este deosebit de eficient la aruncarea zăpezii: asigură adaptarea automată a vitezei de deplasare la scăderea performanței utilajului frontal.
Pentru ca șoferul să poată lucra la capacitate maximă și la temperaturi negative, cabina confort are izolație termică optimă, sisteme de încălzire puternice și dotări rezistente la iarnă, precum scaune încălzite, aer condiționat și parbriz și oglinzi exterioare încălzite.
Întreținere versatilă și flexibilă a spațiilor verzi, care protejează solul? Vehiculele multifuncționale Kärcher Municipal cosesc și întrețin gazonul la cel mai înalt nivel.
Teren extins, abrupt sau îngust? Nu contează: o mașină municipală Holder sau Kärcher este ideală pentru îngrijirea și regenerarea gazonului, precum și pentru întreținerea gardurilor vii și a taluzurilor. Opțiunile flexibile de conectare și montare, capacitatea de urcare și manevrabilitatea, precum și performanța ridicată pe suprafață, deschid aplicații practic nelimitate ca vehicul de cosire și pentru întreținerea spațiilor verzi.
Cele patru roți de dimensiuni egale garantează tracțiune optimă, protejând în același timp solul; pe modelele cu direcție articulată, cercul minim de viraj și deplasarea pe culoar ușurează munca. Spațiile verzi de orice tip pot fi astfel procesate rapid și eficient, la cea mai înaltă calitate, chiar și în zone greu accesibile. În același timp, autoutilitara multifuncțională asigură colectarea rapidă și ușoară a resturilor rezultate, garantând un flux continuu de evacuare. Datorită sistemului de aer condiționat și postului de lucru spațios și confortabil, operatorul își păstrează concentrarea și confortul chiar și la temperaturi ridicate de vară.
Rezultate optime la măturare și curățare, cu cea mai mare flexibilitate – autoutilitarele de curățenie Kärcher și Holder impresionează prin eficiență și manevrabilitate.
Manevrabilitatea, ușurința în operare și vizibilitatea completă oferită de mașinile de măturat municipale creează condițiile ideale pentru o muncă eficientă și confortabilă. Pentru curățenie, de la parcări până la suprafețe mari, Kärcher Municipal oferă diverse mașini de măturat care, datorită puterii mari de aspirare și a opțiunilor suplimentare, precum golirea ridicată a containerului, volum mare de încărcare, lance de înaltă presiune, braț de udare și combinația cosire-aspirare, optimizează rezultatele muncii.
Fie că vrei să mături frunze, să speli murdăria sau să cureți cu presiune înaltă, cu mașinile noastre de curățenie beneficiezi de calitate premium și rezultate optime.
Combinarea măturării cu aspirarea permite curățarea temeinică a străzilor și aleilor. Periile sunt umezite cu apă pentru a desprinde eficient murdăria și a lega praful. La mașina de măturat cu aspirare, murdăria umedă adunată de pe străzi este aspirată prin gura largă de preluare în containerul de colectare. Murdăria se depune aici, iar apa aspirată este transferată în sistemul de recirculare și reutilizată de mașina de măturat cu aspirare.
Cu măturarea independentă, murdăria este colectată ușor de pe ambele părți ale mașinii de măturat, traseul rămâne curat, iar suprafața este curățată rapid. Aceasta se poate realiza cu sau fără colectarea reziduurilor. În cazul măturării independente cu colectarea reziduurilor, murdăria adunată este transportată mecanic către containerul de colectare. Măturarea independentă asigură o curățare temeinică și eficientă, în special pentru murdăria liberă, precum pietrișul.
Dintr-un rezervor mare de apă, apa este pulverizată pe străzi, alei sau spații deschise prin brațul de spălare al mașinii de curățat. Murdăria persistentă este desprinsă delicat, iar praful și particulele fine sunt legate cu apa. De asemenea, este disponibilă o lance de înaltă presiune pentru utilizare manuală. Chiar și suprafețele delicate pot fi curățate rapid și eficient cu sistemul de spălare.
Sistemul de curățare cu înaltă presiune funcționează cu un cap de curățare pivotant, montat pe partea frontală de prindere a vehiculului. Sub acesta se află două brațe rotative de pulverizare. Murdăria este desprinsă delicat și eficient prin utilizarea apei curate, distribuită în piețe și pe alei la o presiune de 250 bar. Opțional, poate fi folosită apă cu temperaturi de până la 90 °C. Pentru rezultate impecabile, poate fi instalat și un sistem de aspirare a apei murdare.
Sistemul de îndepărtare a buruienilor cu apă fierbinte oferă posibilitatea de a elimina plantele nedorite la fel de eficient și ecologic, fără utilizarea de substanțe chimice. Designul extrem de compact și independența față de orice sursă externă de apă sau energie permit utilizarea în zone foarte izolate, precum și pe alei, în parcuri sau în centrul orașelor. Buruienile sunt eliminate cu apă fierbinte la 98 °C – fie automat, folosind brațul frontal montat, fie manual, cu lancea de mână.
Alte aplicații care fac parte din activitățile zilnice municipale includ:
Riscul de infecție cauzat de germeni este redus considerabil într-un mediu curat și bine întreținut, care este curățat regulat. Suprafețele nu mai reprezintă terenuri propice pentru germeni, bacterii sau viruși. Germenii sunt eliminați și din zone greu accesibile. Conform cunoștințelor actuale, virusurile învelite, precum coronavirusurile sau virusurile gripale, sunt inactivate la o temperatură de 56 °C – fenomen denumit de experți și inactivarea virusurilor. Cu un timp de contact de 30 de secunde folosind lancea de mână, temperaturile ridicate ale sistemului de curățare sunt suficiente pentru a elimina virusurile de pe suprafețele dure și, astfel, pentru a curăța temeinic zonele exterioare.
Autoutilitarele puternice de la Kärcher Municipal oferă o gamă largă de aplicații pentru eliminarea eficientă și rapidă a buruienilor.
Datorită cerințelor legale, eliminarea buruienilor fără substanțe chimice a devenit în ultimii ani un domeniu tot mai important pentru multe municipalități și prestatori de servicii.
Parcările, cimitirele, spațiile publice și stațiile de autobuz, dar și podelele hambarelor, terenurile sportive și terenurile de tenis, precum și zonele portuare sau malurile diferitelor râuri și mări – toate acestea trebuie menținute fără buruieni.
Sistemul WRS 200 cu apă fierbinte oferă municipalităților și prestatorilor de servicii posibilitatea de a elimina buruienile nedorite într-un mod la fel de eficient și ecologic, fiind, pe termen lung, cea mai economică soluție, necesitând doar aproximativ patru tratamente pe an.
Designul extrem de compact și independența față de orice sursă externă de apă sau energie permit utilizarea în zone foarte izolate, precum și pe alei, în parcuri sau în centrul orașelor. Buruienile sunt combătute cu apă fierbinte la 98 °C – fie automat, folosind brațul frontal montat, fie manual, cu lancea de mână.
Creșterea buruienilor este la fel de variată ca și opțiunile de eliminare folosind autoutilitarele noastre municipale – indiferent dacă se utilizează apă fierbinte, arzătoare, aer cald, spumă sau soluții mecanice.
Acoperim totul, de la frezarea asfaltului până la tehnologia rutieră și feroviară – gama largă de vehicule și atașamente garantează soluția potrivită pentru orice sarcină.
Indiferent de cerințele tale, vei găsi soluția potrivită la Kärcher Municipal. Cu selecția noastră extinsă de autoutilitare sistem și gama variată oferită de partenerii noștri de atașamente, avem o soluție pregătită pentru fiecare sarcină. Deoarece producem exclusiv la comandă, putem oferi deja sute de opțiuni de configurare standard. Iar dacă soluția potrivită nu este încă disponibilă, echipa noastră de ingineri experimentați va dezvolta pentru tine o soluție specială personalizată.