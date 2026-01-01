    Soluții pentru aplicații municipale

    Soluțiile Kärcher pentru aplicații municipale oferă răspunsul potrivit pentru orice cerință: fie că este vorba de gheață și zăpadă, întreținerea spațiilor verzi sau aplicații speciale, precum și măturare și aspirare.

    Mașină municipală Kärcher pe timp de zăpadă

    Serviciu de iarnă

    Program complet pentru combaterea gheții și zăpezii – vehiculele noastre robuste, fiabile și puternice pentru serviciul de iarnă, cu până la 129 CP (95 kW), fac față cu brio oricărei provocări.

    Gamă largă de aplicații pe timp de iarnă

    Fie că este vorba de frezare, curățare sau măturare a zăpezii, fie că trebuie răspândit nisip, pietriș sau soluție salină, poți conta pe autoutilitarele noastre compacte, puternice și manevrabile în orice condiții meteorologice. Datorită tracțiunii integrale și celor patru roți de dimensiuni egale, aderența este excelentă chiar și în condiții de iarnă. Controlul limitei de încărcare este deosebit de eficient la aruncarea zăpezii: asigură adaptarea automată a vitezei de deplasare la scăderea performanței utilajului frontal.

    Pentru ca șoferul să poată lucra la capacitate maximă și la temperaturi negative, cabina confort are izolație termică optimă, sisteme de încălzire puternice și dotări rezistente la iarnă, precum scaune încălzite, aer condiționat și parbriz și oglinzi exterioare încălzite.

    Curățarea zăpezii cu mașina municipală MIC 84

    • Curățarea zăpezii
    • Aruncarea zăpezii
    • Măturarea zăpezii
    • Încărcarea zăpezii
    • Răspândirea materialelor (cu distribuitor montat, cutie sau pâlnie)
    • Pulverizarea soluțiilor saline
    • Răzuirea gheții
    • Marcarea traseelor pentru schi fond

    Întreținerea spațiilor verzi

    Întreținere versatilă și flexibilă a spațiilor verzi, care protejează solul? Vehiculele multifuncționale Kärcher Municipal cosesc și întrețin gazonul la cel mai înalt nivel.

    Undă verde pentru o întreținere eficientă

    Teren extins, abrupt sau îngust? Nu contează: o mașină municipală Holder sau Kärcher este ideală pentru îngrijirea și regenerarea gazonului, precum și pentru întreținerea gardurilor vii și a taluzurilor. Opțiunile flexibile de conectare și montare, capacitatea de urcare și manevrabilitatea, precum și performanța ridicată pe suprafață, deschid aplicații practic nelimitate ca vehicul de cosire și pentru întreținerea spațiilor verzi.

    Cele patru roți de dimensiuni egale garantează tracțiune optimă, protejând în același timp solul; pe modelele cu direcție articulată, cercul minim de viraj și deplasarea pe culoar ușurează munca. Spațiile verzi de orice tip pot fi astfel procesate rapid și eficient, la cea mai înaltă calitate, chiar și în zone greu accesibile. În același timp, autoutilitara multifuncțională asigură colectarea rapidă și ușoară a resturilor rezultate, garantând un flux continuu de evacuare. Datorită sistemului de aer condiționat și postului de lucru spațios și confortabil, operatorul își păstrează concentrarea și confortul chiar și la temperaturi ridicate de vară.

    Întreținerea spațiilor verzi cu autoutilitara MIC 42

    Gamă largă de aplicații pentru întreținerea spațiilor verzi

    • Cosire (cu cositoare cu coasă, pentru suprafețe mari, cu cilindru sau cu braț lateral)
    • Cosire cu aspirare
    • Mărunțire (mulcire)
    • Tăiere gard viu
    • Udatul plantelor și al spațiilor verzi

    Măturare și curățare

    Rezultate optime la măturare și curățare, cu cea mai mare flexibilitate – autoutilitarele de curățenie Kärcher și Holder impresionează prin eficiență și manevrabilitate.

    Autoutilitarele noastre curăță oriunde sunt folosite

    Manevrabilitatea, ușurința în operare și vizibilitatea completă oferită de mașinile de măturat municipale creează condițiile ideale pentru o muncă eficientă și confortabilă. Pentru curățenie, de la parcări până la suprafețe mari, Kärcher Municipal oferă diverse mașini de măturat care, datorită puterii mari de aspirare și a opțiunilor suplimentare, precum golirea ridicată a containerului, volum mare de încărcare, lance de înaltă presiune, braț de udare și combinația cosire-aspirare, optimizează rezultatele muncii.

    Fie că vrei să mături frunze, să speli murdăria sau să cureți cu presiune înaltă, cu mașinile noastre de curățenie beneficiezi de calitate premium și rezultate optime.

    Curățarea spațiilor urbane cu mașina municipală MIC 34C

    Gamă largă de aplicații pentru curățare

    • Aspirare și măturare
    • Măturare independentă
    • Îndepărtarea frunzelor
    • Spălare
    • Curățare cu presiune înaltă
    • Curățarea gazonului artificial
    • Îndepărtarea buruienilor
    • Dezinfectare

    Mașini de măturat cu aspirare

    Combinarea măturării cu aspirarea permite curățarea temeinică a străzilor și aleilor. Periile sunt umezite cu apă pentru a desprinde eficient murdăria și a lega praful. La mașina de măturat cu aspirare, murdăria umedă adunată de pe străzi este aspirată prin gura largă de preluare în containerul de colectare. Murdăria se depune aici, iar apa aspirată este transferată în sistemul de recirculare și reutilizată de mașina de măturat cu aspirare.

    Avantaje:

    • Operare îndelungată datorită sistemului de recirculare a apei
    • Curățare eficientă
    • Poate fi utilizată și pe ploaie – excesul de apă poate fi drenat

    Mașină de măturat pentru măturare independentă

    Cu măturarea independentă, murdăria este colectată ușor de pe ambele părți ale mașinii de măturat, traseul rămâne curat, iar suprafața este curățată rapid. Aceasta se poate realiza cu sau fără colectarea reziduurilor. În cazul măturării independente cu colectarea reziduurilor, murdăria adunată este transportată mecanic către containerul de colectare. Măturarea independentă asigură o curățare temeinică și eficientă, în special pentru murdăria liberă, precum pietrișul.

    Avantaje:

    • Preț atractiv de achiziție
    • Puține piese de uzură – avantajos la întreținere
    • Fără costuri de eliminare a deșeurilor
    • Operare simplă
    Mașini de măturat municipale

    Sistem de spălare

    Dintr-un rezervor mare de apă, apa este pulverizată pe străzi, alei sau spații deschise prin brațul de spălare al mașinii de curățat. Murdăria persistentă este desprinsă delicat, iar praful și particulele fine sunt legate cu apa. De asemenea, este disponibilă o lance de înaltă presiune pentru utilizare manuală. Chiar și suprafețele delicate pot fi curățate rapid și eficient cu sistemul de spălare.

    Avantaje:

    • Timp de lucru redus
    • Costuri mai mici
    • Rezultat optim de curățare

    Sistem de curățare cu înaltă presiune și aspirare

    Sistemul de curățare cu înaltă presiune funcționează cu un cap de curățare pivotant, montat pe partea frontală de prindere a vehiculului. Sub acesta se află două brațe rotative de pulverizare. Murdăria este desprinsă delicat și eficient prin utilizarea apei curate, distribuită în piețe și pe alei la o presiune de 250 bar. Opțional, poate fi folosită apă cu temperaturi de până la 90 °C. Pentru rezultate impecabile, poate fi instalat și un sistem de aspirare a apei murdare.

    Avantaje:

    • Rezultat optim, chiar și pentru murdăria dificilă
    • Lățime totală de curățare de până la 2.300 mm
    • Curăță și suprafețe delicate, cum ar fi piețele din marmură din orașele vechi, pistele Tartan® și multe altele

    Îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte

    Sistemul de îndepărtare a buruienilor cu apă fierbinte oferă posibilitatea de a elimina plantele nedorite la fel de eficient și ecologic, fără utilizarea de substanțe chimice. Designul extrem de compact și independența față de orice sursă externă de apă sau energie permit utilizarea în zone foarte izolate, precum și pe alei, în parcuri sau în centrul orașelor. Buruienile sunt eliminate cu apă fierbinte la 98 °C – fie automat, folosind brațul frontal montat, fie manual, cu lancea de mână.

    Alte aplicații care fac parte din activitățile zilnice municipale includ:

    • Curățare cu presiune înaltă, cu apă rece sau fierbinte
    • Udatul straturilor, arbuștilor și copacilor din spațiile verzi
    • Îndepărtarea reziduurilor de gumă de mestecat de pe toate suprafețele dure

    Dezinfectare cu apă fierbinte

    Riscul de infecție cauzat de germeni este redus considerabil într-un mediu curat și bine întreținut, care este curățat regulat. Suprafețele nu mai reprezintă terenuri propice pentru germeni, bacterii sau viruși. Germenii sunt eliminați și din zone greu accesibile. Conform cunoștințelor actuale, virusurile învelite, precum coronavirusurile sau virusurile gripale, sunt inactivate la o temperatură de 56 °C – fenomen denumit de experți și inactivarea virusurilor. Cu un timp de contact de 30 de secunde folosind lancea de mână, temperaturile ridicate ale sistemului de curățare sunt suficiente pentru a elimina virusurile de pe suprafețele dure și, astfel, pentru a curăța temeinic zonele exterioare.

    Weed removal

    Autoutilitarele puternice de la Kärcher Municipal oferă o gamă largă de aplicații pentru eliminarea eficientă și rapidă a buruienilor.

    Direct de la rădăcină – îndepărtarea buruienilor cu mașinile municipale Kärcher

    Datorită cerințelor legale, eliminarea buruienilor fără substanțe chimice a devenit în ultimii ani un domeniu tot mai important pentru multe municipalități și prestatori de servicii.

    Parcările, cimitirele, spațiile publice și stațiile de autobuz, dar și podelele hambarelor, terenurile sportive și terenurile de tenis, precum și zonele portuare sau malurile diferitelor râuri și mări – toate acestea trebuie menținute fără buruieni.

    Îndepărtarea buruienilor fără chimicale cu sistemul WRS 200 de la Kärcher

    Sistemul WRS 200 cu apă fierbinte oferă municipalităților și prestatorilor de servicii posibilitatea de a elimina buruienile nedorite într-un mod la fel de eficient și ecologic, fiind, pe termen lung, cea mai economică soluție, necesitând doar aproximativ patru tratamente pe an.

    Designul extrem de compact și independența față de orice sursă externă de apă sau energie permit utilizarea în zone foarte izolate, precum și pe alei, în parcuri sau în centrul orașelor. Buruienile sunt combătute cu apă fierbinte la 98 °C – fie automat, folosind brațul frontal montat, fie manual, cu lancea de mână.

    Aplicații pentru îndepărtarea buruienilor

    Creșterea buruienilor este la fel de variată ca și opțiunile de eliminare folosind autoutilitarele noastre municipale – indiferent dacă se utilizează apă fierbinte, arzătoare, aer cald, spumă sau soluții mecanice.

    Pulverizare cu atașamentul mașinii municipale MIC 34

    Îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte

    • Îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte
    • Metode mecanice (de exemplu, perii pentru buruieni)
    • Dispozitive cu flacără
    • Radiație infraroșu
    • Abur la presiune înaltă
    • Aer fierbinte
    • Spumă fierbinte

    Aplicația ta specială este domeniul nostru de expertiză

    Acoperim totul, de la frezarea asfaltului până la tehnologia rutieră și feroviară – gama largă de vehicule și atașamente garantează soluția potrivită pentru orice sarcină.

    Îți dorești mai mult decât obișnuitul?

    Indiferent de cerințele tale, vei găsi soluția potrivită la Kärcher Municipal. Cu selecția noastră extinsă de autoutilitare sistem și gama variată oferită de partenerii noștri de atașamente, avem o soluție pregătită pentru fiecare sarcină. Deoarece producem exclusiv la comandă, putem oferi deja sute de opțiuni de configurare standard. Iar dacă soluția potrivită nu este încă disponibilă, echipa noastră de ingineri experimentați va dezvolta pentru tine o soluție specială personalizată.

    Gama noastră unică de soluții speciale

    • Frezare asfalt
    • Curățarea indicatoarelor rutiere și a stâlpilor de semnalizare
    • Șasiu pe șenile
    • Decontaminarea fermelor de păsări
    • Macarale pentru cules
    • Tehnologie feroviară și rutieră
    • Curățarea rigolelor
    • Curățarea și întreținerea panourilor solare
    • Încărcătoare pentru containere
    • Coșuri de colectare a deșeurilor
    • Freze de rădăcini
    • Mărunțitoare de lemn
    • Curățarea tunelurilor
    • Macara de încărcare
    • Marcarea drumurilor