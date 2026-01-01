Detergent pentru urmele de rasini sau de funingine RM 33 ASF 62955610 | Kärcher

Caracteristici

Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune

Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.

Se recomanda in special pentru pete specifice precum fum, rasina, zahar ars, pete de grasime etc.

Actionare rapidă

Potrivit pentru curatarea suprafetelor din otel inoxdabil sau din ceramica

Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004

Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)

Fără NTA