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    Detergent pentru urmele de rasini sau de funingine RM 33 ASF 62955610 | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 33 pe partea frontală.

    Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF

    Cod produs: 6.295-561.0

    Detergent lichid foarte puternic, pentru indepartarea petelor dificile precum cele de ulei, grasime, gudron, funingine, rasina si a petelor de zahar ars. Fara NTA.
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