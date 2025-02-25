    Spălătoriile auto tip tunel Kärcher cu perii oferă productivitate ridicată, costuri reduse de operare, ideale pentru benzinării, reprezentanțe auto și ateliere.

    Spălătorie auto tip portal CW 1 Klean!Fit

    Simplu. Robust. De încredere.

    Soluția perfectă pentru dealerii auto și companiile de închirieri auto care utilizează spălătoriile auto cu perii în principal pentru propriul serviciu.

    Spălătorie auto tip portal CW 3 Klean!Star

    Rapid. Eficient. Elegant.

    Soluția flexibilă care îndeplinește cele mai importante și sofisticate cerințe ale oricărei afaceri de spălătorie auto cu perii de tip portal.

    Spălătorie auto tip portal CW 5 Klean!Star iQ

    Inteligent. Precis. WOW.

    Soluția impresionantă pentru operatorii care doresc să îmbunătățească experiența clienților lor de spălare a autovehiculelor.

    Funcția eco!efficiency

    Funcția eco!efficiency pentru spălătoriile Klean!Star și Klean!Star iQ permite economii de 20–30% la apă, energie și detergenți pe fiecare spălare, cu potențiale reduceri corespunzătoare ale costurilor operaționale curente. Opțiunea de reglare variabilă a componentelor care lucrează în modul eco!efficiency garantează o funcționare eficientă, conform profilului dumneavoastră de specificații.

    Economiile, pentru un echipament mediu și calculând pentru 8.000 de spălări pe an, pot ajunge până la 150.000–200.000 litri de apă, 1.500–1.900 kWh de energie și 40 de litri de detergenți.