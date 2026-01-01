Pulverizator tip rucsac cu acumulator SPB 15/36 Bp | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Pulverizator tip rucsac cu acumulator
Cod produs: 1.042-515.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Presiune de lucru (bar)
0.8 - 6.2
Debit transportat (l/min)
0.5 - 1.8
Volum rezervor de apă (l)
15
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 450 max. 560
Greutate fără accesorii (kg)
6.4
Greutate cu ambalaj (kg)
9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
356 x 310 x 589
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare