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    Pulverizator tip rucsac cu acumulator SPB 15/36 Bp | Kärcher

    Pulverizator Kärcher cu rezervor alb și curea de umăr, furtun negru și mâner galben.

    Pulverizator tip rucsac cu acumulator

    SPB 15/36 Bp

    Cod produs: 1.042-515.0

    • Confortabil și ergonomic
    • Puternic și de lungă durată
    • Calitate superioară și robustețe