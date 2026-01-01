Pulverizator tip rucsac cu acumulator SPB 15/36 Bp | Kärcher

Utilizat fie în grădinărit și amenajări peisagistice, fie în agricultură, când cultivați legume, pomi fructiferi sau vie: pulverizatorul nostru cu presiune SPB 15/36 Bp este versatil, ușor de manevrat și deosebit de puternic, cu o presiune de lucru de până la 6 bar. Echipat cu un rezervor generos de 15 litri, acesta este la fel de potrivit pentru sarcini de irigare ca și pentru aplicarea pesticidelor, sau pentru curățarea suprafețelor și chiar decaparea tapetului. Sistemul de transport confortabil asigură o muncă excepțional de ergonomică și fără oboseală, datorită curelelor de umăr suplimentar căptușite și a unei curele pentru piept și șold. O baterie puternică, schimbabilă, nu este inclusă în livrare, dar este disponibilă în diferite capacități pentru a se potrivi nevoilor individuale - consumul redus de energie permite ore întregi de utilizare în orice situație. Materialele de înaltă calitate, cum ar fi tija de pulverizare din oțel inoxidabil cu 2 duze diferite și designul robust cu cadru din oțel asigură o durată lungă de viață. Notă: Atunci când utilizați dezinfectanți și pesticide, este imperativ să respectați instrucțiunile producătorului respectiv.

Presiune de lucru variabilă Presiunea de lucru poate fi reglată variabil între 1 și 6 bar cu ajutorul unui buton de control. Rezervor de dimensiuni mari Rezervor de 15 litri pentru distribuirea unor volume mari de lichid. Consum redus de energie Permite ore întregi de utilizare fără schimbarea bateriei.