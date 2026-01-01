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    Sponge filter, 1 Bucată, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Filtru cilindric din spumă neagră, cu o textură poroasă și un orificiu central.

    Sponge filter, 1 Bucată, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp

    Cod produs: 2.885-915.0

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