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    Spuma activa CP 940 ASF 62955190 Karcher | Kärcher

    Recipient de spumă activă Kärcher VehiclePro CP 940, capac alb, etichetă cu imaginea unei mașini.

    Spuma activa CP 940 ASF

    Cod produs: 6.295-519.0

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