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    Spuma activa pentru spalare NANO RM 816 ASF 62954400 Karcher | Kärcher

    Recipient galben de detergent Kärcher RM 816 Classic pentru spălarea vehiculelor, cu etichetă detaliată.

    Spuma activa pentru spalare NANO RM 816 ASF

    Cod produs: 6.295-440.0

    Un sampon pentru perii activ pentru curatare si pentru spalare pentru spalarea cu perii in statiile automate pentru spalare. Prin combinatia eficienta si speciala capacitatea de alunecare a perilor este sustinuta, spalarea exterioara a masinii este protejata si preparata pentru tratarea cu solutie pentru uscat si luciu Nano RM 832 ASF.
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