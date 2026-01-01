Spuma activa pentru spalare NANO RM 816 ASF 62954400 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-440.0Un sampon pentru perii activ pentru curatare si pentru spalare pentru spalarea cu perii in statiile automate pentru spalare. Prin combinatia eficienta si speciala capacitatea de alunecare a perilor este sustinuta, spalarea exterioara a masinii este protejata si preparata pentru tratarea cu solutie pentru uscat si luciu Nano RM 832 ASF.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
20.5
Greutate cu ambalaj (kg)
21.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
250 x 250 x 440
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare