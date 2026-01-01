Spuma activa pentru spalare NANO RM 816 ASF 62954400 Karcher | Kärcher

Cod produs : 6.295-440.0

Un sampon pentru perii activ pentru curatare si pentru spalare pentru spalarea cu perii in statiile automate pentru spalare. Prin combinatia eficienta si speciala capacitatea de alunecare a perilor este sustinuta, spalarea exterioara a masinii este protejata si preparata pentru tratarea cu solutie pentru uscat si luciu Nano RM 832 ASF.