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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-430.0Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
20.5
Greutate cu ambalaj (kg)
22.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 240 x 390
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare