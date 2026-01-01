Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipient cu detergent Kärcher RM 812, de culoare verde, cu etichetă albă și capac alb.

    Spuma activa RM 812 ASF

    Cod produs: 6.295-430.0

    Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.
    Solicită o ofertă