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    Protector RM 762, 5L 62958520 Karcher | Kärcher

    Recipient metalic Kärcher Foam Blocker RM 761, capac roșu, etichetă albă cu detalii produs și imagine apă.

    Spuma ex RM 761

    Cod produs: 6.291-389.0

    Substanta anti spumanta extrem de eficienta impotriva formarii spumei in recipientii pentru apa murdara.
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