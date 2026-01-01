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    Perie valt, mediu dur, verde, 400 mm 47620000 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică verde cu peri de plastic, având un capăt negru, pe fundal alb.

    Stavilar cilindric, covor, duritate medie, mediu dur, verde, 400 mm

    Cod produs: 4.762-000.0

    Covor, duritate medie verde, 400 mm
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