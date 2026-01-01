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    Perie valt, dur, verde, 450 mm 47624070 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică verde cu peri dispuși în spirală, având capete negre.

    Stavilar cilindric, dur, 450 mm, dur, verde, 450 mm

    Cod produs: 4.762-407.0

    450 mm, dur (GRIT), verde, pentru curatarea de baza
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