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    Perie valt, foarte dur, negru, 450 mm 47624080 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică neagră cu peri de diferite lungimi, dispuși în formă de spirală.

    Stavilar cilindric, foarte dur, foarte dur, Negru, 450 mm

    Cod produs: 4.762-408.0

    450 mm, foarte dur (GRIT), negru, pentru curatarea de baza
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