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    Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 450 mm 47624060 | Kärcher

    Perie cilindrică portocalie cu peri din plastic, montată pe un suport rotativ gri.

    Stavilar cilindric, inalt - adanc, cu peri inegali, portocaliu, 450 mm

    Cod produs: 4.762-406.0

    450 mm, inalt - adanc, duritate medie, portocaliu,pentru strukturierte suprafetele
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