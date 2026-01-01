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    Perie valt, mediu, rosu, 1.118 mm 69068530 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică roșie cu peri dispuși în spirală, având un capăt gri cu rulment.

    Stavilar cilindric, mijlocii, 1200 mm, mediu, rosu, 1118 mm

    Cod produs: 6.906-853.0

    Medie, pentru toate podelele.
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