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    Perie valt, mediu, rosu, 450 mm 47623920 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică roșie cu peri din plastic, montată pe un suport negru, pe fundal alb.

    Stavilar cilindric, mijlociu, 450 mm, mediu, rosu, 450 mm

    Cod produs: 4.762-392.0

    450 mm, duritate medie, rosu, pentru toate suprafetele
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