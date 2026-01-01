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    Perie valt, moale, alb, 450 mm 47624050 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică albă cu peri fini, montată pe un suport negru, pe fundal alb.

    Stavilar cilindric, moale, Moale, Alb, 450 mm

    Cod produs: 4.762-405.0

    450 mm, moale, alb, pentru curatarea de intretinere sau pentru polisare
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