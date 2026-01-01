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    Stick holder Universal | Kärcher

    Suport de sticlă din plastic, cu mâner turcoaz și corp gri, având design cu fante verticale.

    Stick holder Universal

    Cod produs: 6.999-270.0

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