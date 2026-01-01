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    Strainer grey Hermetic | Kärcher

    Tavă dreptunghiulară gri cu perforații mici, două găuri laterale pentru agățare.

    Strainer grey Hermetic

    Cod produs: 9.212-157.0

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