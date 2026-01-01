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    Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 20, carcasă din oțel nichelat | Kärcher

    Supapă metalică cu mâner lung, poziționată pe un fundal alb.

    Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 20, carcasă din oțel nichelat

    Cod produs: 6.412-067.0

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