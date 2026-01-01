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    Supapa de curgere liberă R 1 ", filet interior | Kärcher

    Supapă din alamă cu volan verde și galben, cu filet interior, pe un fundal alb.

    Supapa de curgere liberă R 1 ", filet interior

    Cod produs: 6.412-022.0

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